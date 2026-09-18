Tiếp nhận hơn 8,9 tỷ đồng viện trợ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam Lee Hwajong (ngoài cùng bên trái) trao quà viện trợ cho đại diện lãnh đạo Làng Hòa Bình. Ảnh: KIM NGÂN

Tại chương trình, đại diện Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam trao hỗ trợ nhu yếu phẩm sinh hoạt cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin và người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tổng giá trị viện trợ trên 8,9 tỷ đồng (tương đương hơn 340.706 USD).

Các đơn vị thụ hưởng nguồn viện trợ bao gồm Làng Hòa Bình và Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng (cơ sở 1, 2, 3).

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị thụ hưởng cam kết sử dụng nguồn hàng hóa viện trợ hiệu quả, đúng mục đích và ý nghĩa.

Đại tá Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: KIM NGÂN

Theo ông Lee Hwajong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam, hoạt động viện trợ nhằm hỗ trợ nhân đạo, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trẻ em khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc.

Đại tá Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố khẳng định, chương trình góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các tổ chức cựu chiến binh và nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc, lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.