Tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và an sinh xã hội

Quang cảnh buổi tiếp nhận hỗ trợ.

Tại buổi tiếp nhận, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Thái Nguyên ủng hộ 1,1 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 2,1 tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, phát biểu.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, Ngân hàng luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động thiết thực như: Tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện an sinh xã hội tại tỉnh Thái Nguyên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp công đoàn trong hệ thống Ngân hàng đã hỗ trợ hơn 46,7 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

Khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng dành cho Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên lần này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của tập thể cán bộ, người lao động Ngân hàng đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh; góp phần cùng địa phương chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đinh Quang Tuyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị tài trợ. Đồng chí cho biết, sau sáp nhập, Thái Nguyên có nhiều dư địa phát triển, song địa bàn rộng, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực phía Bắc tỉnh còn cao. Tỉnh đang nỗ lực thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Thái Nguyên trao ủng hộ 1,1 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Đồng chí mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

* Sáng cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì người nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Thái Nguyên đã đến trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ chương trình.