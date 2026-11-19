Phối cảnh dự án Eco Residence.

Ngày 19/11, Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland - Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án Eco Residence) công bố thông tin về dự án.

Dự án khởi công vào tháng 6/2026 và hoàn thành vào tháng 12/2027. Công trình được triển khai trên khu đất rộng khoảng 14.167,33m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 6.417,76m² và tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 86.448,01m² (bao gồm tầng hầm).

Quy mô công trình gồm 3 khối nhà chung cư cao 15 tầng nổi, 1 tầng tum thang và 1 tầng hầm chung. Trong đó có 2 khối nhà ở xã hội (A1, A2), 1 khối nhà ở thương mại (B) cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án cung cấp tổng cộng 830 căn hộ, gồm 676 căn nhà ở xã hội (541 căn bán, 135 căn cho thuê) và 154 căn nhà ở thương mại. Các căn để bán và cho thuê được bố trí tại khối A1, A2 có diện tích mỗi căn từ 33,8m² đến 69,61m².

Công trường dự án Eco Residence tại phường Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN SƠN

Giá bán tạm tính là 24.898.963 đồng/m² diện tích sử dụng căn hộ, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì 2%. Giá cho thuê tạm tính là 133.207 đồng/m²/tháng, đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí quản lý, vận hành nhà chung cư.

Các mức giá bán và cho thuê nêu trên chưa phải giá chính thức để ký kết hợp đồng. Giá chính thức sẽ được xác định và công khai theo đúng quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027, với thời gian tiếp nhận tối thiểu 30 ngày. Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ tại văn phòng kinh doanh dự án, đường Võ Thành Vỹ, phường Hòa Xuân.