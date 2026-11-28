Người dân bốc thăm đất tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (ảnh tư liệu -minh họa).

Ngày 28/11, UBND phường Gia Bình, thành phố Bắc Ninh tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn kê khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 262 hộ dân thuộc khu dân cư Ngô Thôn, Đổng Lâm, tổ dân phố Xuân Lâm được bố trí tái định cư tại khu Đông Cứu 1 để kê khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phục vụ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 28 và 29/11, phường Gia Bình tổ chức tiếp nhận hồ sơ của 262 hộ dân với khoảng 600 lô đất tái định cư và đất giao có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư Đông Cứu 1.

Để tạo thuận lợi cho người dân, trước đó, UBND phường đã thông báo rộng rãi, hướng dẫn các hộ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết; bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ kê khai, hoàn thiện hồ sơ. Tham gia hỗ trợ người dân có cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Gia Bình, chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Gia Thuận, tổ dân phố Xuân Lâm và các đơn vị liên quan. Quá trình tiếp nhận hồ sơ của các hộ dân được triển khai nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, đối tượng được giao đất và tính pháp lý của từng trường hợp, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó, thông tin được chuyển đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Sau khi người dân hoàn thành các khoản nghĩa vụ theo quy định, phường sẽ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Chủ tịch UBND phường Gia Bình Lương Trung Hậu, việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền phường trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị thu hồi đất. Qua đó, giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở, yên tâm sinh sống tại khu tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự kiến ngày 9/12, phường sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao thực địa đất tái định cư cho người dân. Đây sẽ là những hộ dân đầu tiên phải di dời nhường đất thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao thực địa đất tái định cư.

Trước đó, ngày 18/11, tại xã Trung Chính, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất hoàn trả và bàn giao đất ngoài thực địa các nhà thờ: Giáo xứ Tử Nê, Nhà tình thương Hương La; các giáo họ: Hương La, Ngọc Cục, Bái Giang cho đại diện Tòa Giám mục Bắc Ninh.

Nhà thờ Giáo xứ Tử Nê, nhà tình thương Hương La; các giáo họ: Hương La, Ngọc Cục, Bái Giang nằm trong khu vực phải di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Tại lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao thực địa khu đất hoàn trả cho các nhà thờ trên địa bàn xã Trung Chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, giữ vai trò chiến lược với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Vì thế, thành phố tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời nỗ lực cao nhất bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng; đồng thời mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục phối hợp với địa phương, chính quyền thành phố ủng hộ cùng chung tay xây dựng thành phố Bắc Ninh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.