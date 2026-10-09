Tiếp nhận 'Hiến kế' của người dân qua nền tảng số

Nghi thức nhấn nút công bố và khai thác 3 nền tảng mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho hay, Huế có nhiều tiềm năng, lợi thế, đồng thời đứng trước những yêu cầu phát triển đòi hỏi sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn. Việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cho rằng, Huế hướng đến việc xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và cập nhật tiến độ để quá trình xử lý kiến nghị được theo dõi, giám sát rõ ràng.

Việc giải quyết phải xác định được nội dung đang ở bước nào, cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Kết quả xử lý là cơ sở để kiểm soát, đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ. Thành phố cũng định hướng tích hợp ứng dụng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên bổ sung dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, từ điều chỉnh quy hoạch, hiện trạng dân cư, đặc điểm khu đất đến những thay đổi về giao thông, điện, nước và các yếu tố tác động đến dự án. Qua đó, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sát thực tế, kịp thời, từng bước thực hiện việc tiếp cận thông tin, đề xuất và giải quyết thủ tục đầu tư trên môi trường số.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu tại lễ công bố.

Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, việc khai thác nền tảng Hiến kế sẽ tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi. Các ý kiến được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu, từng bước hình thành kho tri thức phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Theo đó, thành phố Huế đưa vào hoạt động 3 nền tảng số trên ứng dụng Hue-S, tạo thêm các công cụ số phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và huy động sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Trong đó, "Hiến kế” tạo không gian số để người dân, cộng đồng đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố; "Hỗ trợ doanh nghiệp” tạo thêm kênh kết nối số giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, chính sách, cơ chế hỗ trợ...; "Bản đồ số dự án thu hút đầu tư” góp phần công khai, minh bạch thông tin về các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư thuận tiện tiếp cận, tra cứu thông tin và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ba nền tảng được tích hợp vào ứng dụng Hue S.

Ba nền tảng số là bước đi cụ thể của thành phố trong xây dựng chính quyền số, với định hướng: Thông tin dự án được công khai, minh bạch; doanh nghiệp được hỗ trợ, đồng hành; ý kiến, sáng kiến của cộng đồng được tiếp nhận và phát huy.