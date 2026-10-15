Tiếp nhận gần 400 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026 tại khu vực Văn Quan

Ngày hội thu hút hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đông đảo Nhân dân trên địa bàn các xã đăng ký tham gia hiến máu. Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng, những người tham gia đã tích cực hưởng ứng, góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức tiếp nhận 393 đơn vị máu.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn các xã tham gia hiến máu tình nguyện tại xã Văn Quan

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn các xã tham gia hiến máu tình nguyện tại xã Văn Quan

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng có thể mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang cần máu. Người tham gia hiến máu được khám, tư vấn sức khỏe và chỉ định hiến máu theo quy trình chuyên môn, bảo đảm các điều kiện an toàn theo quy định.

Thông qua ngày hội, phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì và lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.