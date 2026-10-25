Tiếp nhận, đưa 4 công dân cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan trở về an toàn

Các trường hợp được hỗ trợ, đưa trở về gồm: Anh Rah Lan Hanh (SN 1994, trú tại làng Tai Glai, xã Ia Ko), anh Ksor Tuich (SN 1993, trú tại làng Plei Lok, xã Ia Ke), anh Rơ Mah Alung (SN 1985, trú tại làng Blang, xã Ia Hrung) và ông Ksor Thông (SN 1975, trú tại bôn Chơ Tung, xã Ia Dreh). Cả 4 công dân này đều từng bị giam giữ tại Trại giam người nhập cư trái phép - IDC của Thái Lan.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, cả 4 công dân trên đều bị những đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo với những lời hứa hão huyền như “sẽ được định cư ở nước thứ 3 với cuộc sống sung sướng” hoặc bị lừa với sang Thái Lan làm “việc nhẹ lương cao”.

Anh Rơ Mah Alung vui mừng khi được Công an Gia Lai hỗ trợ trở về nước gặp lại vợ con và gia đình người thân.

Vào năm 2023, anh Rah Lan Hanh nghe theo lời bố là ông Siu Mang (hiện đang ở Mỹ) bán vườn rẫy, nhà cửa đưa vợ con vượt biên trái phép sang Thái Lan với hy vọng được bảo lãnh sang Mỹ định cư. Vì không biết tiếng Thái Lan, lại cư trú bất hợp pháp nên tìm việc làm rất khó khăn, tiền công lao động thấp không đủ chi phí sinh hoạt. Ngày 29/10/2025, anh Rah Lan Hanh cùng một số người nhập cư bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ trong phòng trọ, sau đó bị giam giữ tại Trại giam người nhập cư trái phép - IDC của Thái Lan.

Cuối tháng 5/2025, khi theo dõi thông tin về cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở nước ngoài, ông Ksor Thông được 2 đối tượng có tên Ma Chu (Ksor Non, quê xã Ia Rsai) và Ma Lư (Siu Wiu, quê xã Phú Thiện, hiện đang sinh sống tại Thái Lan) kết bạn, dụ dỗ sang nước này làm việc với lời hứa hẹn thu nhập cao, sau đó sẽ được đưa đi Mỹ định cư. Tin lời, ông Ksor Thông đã bán hết tài sản trong nhà, gom góp được 50 triệu đồng. Để được 2 đối tượng đưa sang Thái Lan, ông Ksor Thông đã phải chuyển cho chúng 40 triệu đồng, số tiền còn lại mang theo để trang trải chi phí.

Người thân vui mừng khi gặp lại những người bị giam giữ bất hợp pháp tại Thái Lan.

Tuy nhiên, khi được các đối tượng hỗ trợ vượt biên trái phép sang Thái Lan, ông Ksor Thông đã phải đi làm thuê, nhổ mì, phụ hồ, cắt cỏ… cho chủ người Thái Lan.

“Bên đó, tôi chỉ làm công việc thời vụ như phụ hồ, cắt cây cảnh cho chủ người Thái, thu nhập bấp bênh, tiền công chỉ đủ ăn hằng ngày. Lúc đó tôi đã muốn về nhưng không có tiền và không biết nhờ ai giúp đỡ. Cuối cùng tôi bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ và đưa vào IDC”, ông Ksor Thông nhớ lại.

Nghe theo lời anh trai đang sinh sống tại Mỹ, Rơ Mah Alung đưa vợ và 2 con nhỏ, mang theo số tiền 25 triệu đồng vượt biên sang Campuchia, rồi tiếp tục trốn sang Thái Lan vào năm 2017. Không có giấy tờ tùy thân, gia đình Rơ Mah Alung phải sống trong cảnh bấp bênh, thường xuyên di chuyển để tránh sự truy quét của Cảnh sát Thái Lan. Khi gia đình có thêm con nhỏ, gánh nặng mưu sinh càng lớn.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ một số công dân cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan trở về nước.

Tháng 10/2025, trong đợt truy quét của Cảnh sát Thái, Rơ Mah Alung cũng bị bắt giữ, vợ và các con thì ở bên ngoài. Rất may, trong lúc chồng bị giam giữ, chị Puih H’Thúy (vợ Rơ Mah Alung) đã chủ động liên hệ với Công an tỉnh Gia Lai để nhờ hỗ trợ đưa gia đình trở về Việt Nam. Ngày 11/9/2026, chị Puih H’Thúy cùng 3 con nhỏ được trở về quê hương an toàn.

“Bây giờ được trở về tôi sẽ không nghe bất cứ ai rủ rê. Tôi sẽ ở nhà chăm lại vườn cây, cố gắng nuôi vợ con, làm lại từ đầu”, Rơ Mah Alung nói.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, tất cả công dân cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan sau khi trở về nước sẽ được lực lượng Công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp an sinh xã hội, giúp họ từng bước vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi tiếp nhận các trường hợp trở về, Công an các địa phương sẽ hướng dẫn họ làm các thủ tục thiết yếu như căn cước, đăng ký định danh điện tử, hỗ trợ nhập học cho con em và giúp đỡ họ các nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời tạo điều kiện về việc làm để họ từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên những công dân cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan trở về nước.

Công an tỉnh Gia Lai cũng kêu gọi những công dân Việt Nam, nhất là người dân trên địa bàn tỉnh, hiện đang cư trú trái phép tại Thái Lan chủ động liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, cơ quan chức năng hoặc lực lượng Công an địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục cần thiết, sớm trở về nước an toàn, tránh những rủi ro pháp lý, giảm thiểu nguy cơ bị bắt giữ, giam giữ hoặc trục xuất. Đối với những trường hợp tự nguyện hồi hương, chính quyền địa phương sẽ quan tâm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống trên quê hương.