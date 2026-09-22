Tiếp nhận, cứu hộ 3 cá thể động vật hoang dã

Tiếp nhận cá thể Rùa núi vàng từ UBND xã Nam Ba Đồn, Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Các cá thể động vật hoang dã được tiếp nhận gồm 2 cá thể Rùa núi vàng và 1 cá thể Kỳ đà vân; trong đó, UBND xã Hoàn Lão bàn giao 1 cá thể Rùa núi vàng do bà Trần Thị Mẫn Ái, trú tại thôn 1, xã Hoàn Lão, phát hiện và trình báo; UBND xã Nam Ba Đồn bàn giao 1 cá thể Rùa núi vàng do bà Trương Thị Yến, trú tại thôn Nam Hạ, xã Nam Ba Đồn, phát hiện, trình báo. UBND phường Quảng Trị bàn giao 1 cá thể Kỳ đà vân do ông Trần Bá Phương, trú tại số 1 Lý Nam Đế, phường Quảng Trị, phát hiện và trình báo.

Trên cơ sở thông tin của người dân, UBND các xã, phường đã phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện thủ tục tiếp nhận, đồng thời thông báo công khai để xác minh chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp. Sau thời hạn thông báo theo quy định, không xác định được chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp và xác định các cá thể động vật không phải là tang vật, vật chứng của vụ vi phạm pháp luật, chính quyền địa phương đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ.

Tiếp nhận cá thể Kỳ đà vân từ UBND phường Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Kỳ đà vân thuộc Nhóm IB, Rùa núi vàng thuộc Nhóm IIB.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm đã kiểm tra sức khỏe, bố trí khu vực chăm sóc phù hợp với đặc điểm sinh học của từng loài. Các cá thể được cách ly, theo dõi, chăm sóc và phục hồi thể trạng, tập tính sinh thái theo quy trình chuyên môn, hướng tới tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp khi đủ điều kiện theo quy định.

Việc người dân chủ động phát hiện, trình báo và bàn giao động vật hoang dã cho cơ quan chức năng góp phần nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, bảo tồn đa dạng sinh học. Đây cũng là sự phối hợp giữa người dân, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và cơ sở cứu hộ chuyên môn trong quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.