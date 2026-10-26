Tiếp nhận công dân, phát hiện một đối tượng truy nã

Phạm Văn Hoàng là đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Tiến Vinh

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, cán bộ đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Qua phối hợp sàng lọc, đơn vị phát hiện đối tượng Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1998, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) là đối tượng bị truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong đợt tiếp nhận có bé sơ sinh L.N.D (sinh tháng 6/2026) đi cùng mẹ là L.T.N (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tuyên Quang). Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã tiến hành khám kiểm tra sức khỏe và bố trí chỗ để chăm sóc cho bé.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.