Tiếp nhận cán bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam thực tế dài hạn tại tỉnh

Làm việc với đoàn có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tiếp nhận, bố trí cán bộ khoa học của Viện đến nghiên cứu, thực tế dài hạn tại tỉnh. Theo đó, trong đợt 1, tiếp nhận 5 viên chức là các tiến sĩ, chuyên gia thuộc những lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm, gồm: khảo cổ học, địa lý nhân văn, kinh tế, dân tộc và tôn giáo; phân công, bố trí tại các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo.

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận sẽ phối hợp với Viện xác định những vấn đề ưu tiên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ và xác định sản phẩm nghiên cứu cụ thể; hỗ trợ cán bộ tiếp cận, khai thác thông tin, tư liệu và số liệu thuộc phạm vi được phép; tổ chức trao đổi chuyên môn, góp ý, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện theo từng giai đoạn.

Để thống nhất cơ chế phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý, đánh giá viên chức của Viện thực tế tại tỉnh gồm 6 chương, thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về công tác tiếp nhận, bố trí điều kiện làm việc, sinh hoạt và phân công nhiệm vụ cho cán bộ khoa học của Viện đến thực tế tại tỉnh; góp ý hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý, đánh giá viên chức; công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”; những đề xuất có khả năng vận dụng vào thực tiễn phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Đinh Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Mai, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Namnhấn mạnh việc đưa cán bộ đi thực tế nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu lý luận với thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu, tư vấn chính sách. Đề nghị các cơ quan tiếp nhận giao nhiệm vụ cụ thể, đặt yêu cầu chặt chẽ và quản lý cán bộ của Viện như cán bộ của đơn vị. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ tích lũy kinh nghiệm, phát hiện những vấn đề mới từ cơ sở, phục vụ nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định chủ trương, chính sách.

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng mong muốn đội ngũ cán bộ khoa học phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu, tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030; hỗ trợ giải quyết những nhiệm vụ cụ thể tại các sở, ngành tiếp nhận. Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ vừa hoàn thành nhiệm vụ do Viện giao, vừa có những đóng góp thiết thực cho địa phương.

Đề nghị các cơ quan liên quan sớm góp ý, hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp trong công tác quản lý, đánh giá viên chức đi thực tế; tiếp tục trao đổi việc tiếp nhận cán bộ các đợt tiếp theo vào thời điểm phù hợp. Đồng thời, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.