Tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã để cứu hộ

Tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ từ UBND phường Đồng Thuận - Ảnh: V.L

Theo đó, Trung tâm đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn do UBND các xã Lệ Ninh, Nam Ba Đồn bàn giao và 1 cá thể khỉ mặt đỏ do UBND phường Đồng Thuận bàn giao.

Cụ thể, cá thể khỉ đuôi lợn được UBND xã Lệ Ninh bàn giao do ông Ngô Đình Gấm (thôn Xuân Nam) phát hiện, trình báo, có trọng lượng 3kg. Cá thể khỉ đuôi lợn được UBND xã Nam Ba Đồn bàn giao do ông Hoàng Thanh Liêm (thôn Quảng Tiên) phát hiện, trình báo, có trọng lượng 3,5kg. Cá thể khỉ mặt đỏ được UBND phường Đồng Thuận bàn giao do bà Lê Thị Liêm (đường Lý Thánh Tông) phát hiện, trình báo, có trọng lượng 9kg. Các cá thể ĐVHD trên đều được người dân tự nguyện giao nộp cho chính quyền địa phương sau khi phát hiện.

Được biết, các cá thể ĐVHD được tiếp nhận đều thuộc nhóm IIB theo quy định tại thông tư số 85/2025/TT-BNNMT, ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật sẽ tiến hành cứu hộ theo đúng quy trình chuyên môn; cách ly để theo dõi; phục hồi sức khỏe, tập tính sinh thái và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.