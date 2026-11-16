Việc tham gia lấy mẫu ADN của Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên đã góp phần vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng thời, Trung tâm đã thu thập, tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ 468 mẫu hài cốt liệt sĩ tại đơn vị; thực hiện 2 đợt bàn giao mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia phục vụ công tác giám định ADN.

Công tác lấy mẫu, tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa quan trọng trong việc phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, giúp các Anh hùng liệt sĩ được xác định danh tính, trở về với gia đình và quê hương.

Cùng với đó, công tác giám định được Trung tâm triển khai hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, công tác giám định của Trung tâm đã đáp ứng kịp thời, đúng thời hạn các vụ việc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, không để xảy ra sai sót về chuyên môn.