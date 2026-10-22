Tiếp nhận, bàn giao công dân hồi hương trở về từ Thái Lan

Công dân hồi hương là ông Y Krok Mlô (trú tại xã Ea Drông, tỉnh Đắk Lắk). Theo Cơ quan chức năng, vào năm 2019, do nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu về cuộc sống “sung túc” nơi xứ người, ông Y Krok Mlô đã xuất cảnh trái phép sang Thái Lan. Sau thời gian sinh sống gặp nhiều khó khăn, ông Y Krok Mlô có nguyện vọng được trở về Việt Nam.

Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của công dân, các đơn vị chức năng Bộ Công an, Phòng An ninh nội địa và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân, đưa ông Y Krok Mlô trở về nước và bàn giao cho chính quyền xã Ea Drông để tiếp nhận, hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Tiến hành bàn giao công dân Y Krok Mlô cho chính quyền địa phương quản lý, hỗ trợ.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng Công an, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ tùy thân cho ông Y Krok Mlô để sớm hòa nhập cộng đồng.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận, đưa về địa phương 152 công dân bị các nước trục xuất, trao trả; đồng thời lực lượng Công an tỉnh cũng đã tiếp nhận 44 công dân là người dân tộc thiểu số từ Thái Lan hồi hương trở về địa phương.

Tất cả những công dân hồi hương đều được chính quyền các xã, phường tổ chức rà soát, nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu về việc làm, học nghề, sinh kế và các nhu cầu an sinh xã hội khác để quản lý, hỗ trợ phù hợp.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài; chấp hành nghiêm quy định về xuất, nhập cảnh. Khi phát hiện đối tượng lôi kéo, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, công dân kịp thời báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để xử lý; công dân nào còn cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan sớm liên hệ Công an, chính quyền nơi cư trú để được hỗ trợ hồi hương.