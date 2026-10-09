Tiếp nhận 90 đơn vị máu tại chương trình 'Giọt hồng nhân ái'
Ngày 9/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Bế Văn Đàn và Phục Hòa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái”, đợt 2 năm 2026.
Với thông điệp “Giọt hồng nhân ái”, “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn 2 xã đăng ký tham gia.
Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận 90 đơn vị máu đạt chuẩn bổ sung vào ngân hàng máu. Số máu trên sẽ phục vụ nhu cầu máu cấp cứu người bệnh và cung cấp lượng máu dự phòng để cấp cứu bệnh nhân.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cứu sống người bệnh và lan tỏa truyền thống "tương thân, tương ái" trong cộng đồng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu, phát huy tinh thần nhân ái của cộng đồng.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tiep-nhan-90-don-vi-mau-tai-chuong-trinh-giot-hong-nhan-ai-3193229.html