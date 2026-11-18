Chương trình thu hút 250 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân thuộc cụm 13 gồm các xã: Thông Nông, Thanh Long và Cần Yên tham gia đăng ký hiến máu.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình, các tình nguyện viên được khám, tư vấn sức khỏe và thực hiện các bước sàng lọc theo quy định. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận 89 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào hiến máu tình nguyện; lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng, phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, chung tay chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.