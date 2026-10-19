Tiếp nhận 88 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút trên 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân đăng ký tham gia hiến máu.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Qua sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận được 88 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần cứu sống người bệnh và lan tỏa truyền thống "tương thân, tương ái" trong cộng đồng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu, phát huy tinh thần nhân ái của cộng đồng.