Tiếp nhận 72 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút 200 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 xã Canh Tân và Minh Khai.

Qua sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận được 72 đơn vị máu đạt chuẩn. Số máu tiếp nhận sẽ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người.