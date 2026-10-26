Tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận ủng hộ.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” góp phần tạo thêm điều kiện để mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, hướng tới giảm nghèo bền vững.