Tiếp nhận 445 đơn vị máu tại điểm vận động hiến máu phường Tô Hiệu
Ngày 1/11, tại Nhà khách UBND tỉnh Sơn La, phường Tô Hiệu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 tuyên truyền đăng ký hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người.
Chương trình thu hút hơn 540 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân đến từ phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tham gia khám sàng lọc và hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 445 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, đóng góp vào ngân hàng máu để chủ động nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, người bị tai nạn.
Bên cạnh hoạt động hiến máu, Ban tổ chức cũng bố trí bàn tư vấn và tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Hoạt động nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái vì sức khỏe cộng đồng và phát huy truyền thống nhân ái của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Có 15 người đăng ký hiến mô, tạng.
Nguồn máu và danh sách đăng ký hiến mô, tạng thu nhận được sẽ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, đồng thời thắp lên cơ hội hồi sinh cho những người bệnh đang chờ ghép mô, tạng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tiep-nhan-445-don-vi-mau-tai-diem-van-dong-hien-mau-phuong-to-hieu-OyEEwp3vR.html