Tiếp nhận 445 đơn vị máu tại điểm vận động hiến máu phường Tô Hiệu

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Tô Hiệu.

Chương trình thu hút hơn 540 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân đến từ phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tham gia khám sàng lọc và hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 445 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, đóng góp vào ngân hàng máu để chủ động nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, người bị tai nạn.

Đông đảo tình nguyện viên thuộc nhiều lực lượng đến đăng ký hiến máu.

Đông đảo tình nguyện viên đến đăng ký hiến máu.

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn viết phiếu đăng ký hiến máu.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, Ban tổ chức cũng bố trí bàn tư vấn và tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Hoạt động nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái vì sức khỏe cộng đồng và phát huy truyền thống nhân ái của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Có 15 người đăng ký hiến mô, tạng.

Bộ phận khám sàng lọc.

Nơi tiếp nhận đăng ký hiến máu.

Khâu test máu sàng lọc.

Nguồn máu và danh sách đăng ký hiến mô, tạng thu nhận được sẽ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, đồng thời thắp lên cơ hội hồi sinh cho những người bệnh đang chờ ghép mô, tạng.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia hiến máu.

Lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hiến máu.

Các tình nguyện viên hiến máu nhân đạo.

Bàn tư vấn hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người.