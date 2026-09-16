Tiếp nhận 42 công dân Việt Nam bị trục xuất về nước

Trước đó, Tổ công tác Công an TPHCM phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận 42 công dân tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sau đó tiếp tục di chuyển về TPHCM. Phần lớn số công dân này trước khi xuất cảnh có nơi cư trú tại TPHCM.

Công an TPHCM phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, trong thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ, những công dân trên đã vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp nên bị trục xuất.

Sau khi trở về, một số trường hợp gặp khó khăn trong việc làm lại giấy tờ tùy thân, liên hệ người thân, tìm nơi cư trú và việc làm. Có trường hợp không còn người thân đủ điều kiện tiếp nhận, người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài.

Công an TPHCM rà soát, hỗ trợ công dân khi về đến TPHCM

Tổ công tác Công an TPHCM đã rà soát hoàn cảnh, xác định nơi cư trú, người thân và phối hợp các cơ quan chức năng hỗ trợ từng trường hợp. Đối với công dân chưa liên hệ được gia đình, chưa có nơi ở ổn định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lực lượng chức năng phối hợp UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế TPHCM đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Đây là đợt tiếp nhận công dân về nước thứ 6 trong năm của lực lượng Công an TPHCM. Việc tiếp nhận công dân bị trục xuất được thực hiện theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thể hiện trách nhiệm trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi trở về nước. Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi học tập, lao động, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài cần tìm hiểu và tuân thủ pháp luật sở tại; không xuất nhập cảnh trái phép, lao động hoặc cư trú bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ giả hay tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép. Vi phạm có thể dẫn đến bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh và ảnh hưởng đến quyền lợi của chính người vi phạm.