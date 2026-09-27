Tiếp nhận 407 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Quế” đợt 2 năm 2026

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026 tại xã Mậu A đã thu hút hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn khu vực Văn Yên đăng ký tham gia.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 407 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Viện Huyết học Truyền Máu Trung ương để bảo quản và sử dụng cứu chữa các bệnh nhân.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Mậu A là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.