Tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đồng chí đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh chủ trì chương trình. Tham dự có đại diện Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tiếp nhận 4 máy radar xuyên đất do Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup hỗ trợ - Ảnh: X.D

Tại chương trình, các đại biểu được thông tin về kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Theo kết luận địa bàn, hiện Quảng Trị còn trên 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Trong khi đó, địa hình nhiều khu vực đã thay đổi sau chiến tranh, nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần, đặt ra nhiều khó khăn cho nhiệm vụ tìm kiếm. Theo chỉ tiêu chiến dịch, Bộ CHQS tỉnh phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 430 hài cốt liệt sĩ trở lên. Sau 240 ngày triển khai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 211 hài cốt liệt sĩ, đạt 49,07% chỉ tiêu.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 4 máy radar xuyên đất, với tổng giá trị hỗ trợ tối đa 5.660.600.000 đồng, nhằm tăng cường năng lực khảo sát, phát hiện dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, hỗ trợ khoanh vùng khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc bàn giao thiết bị, đơn vị còn phối hợp hướng dẫn cán bộ về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành và phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ tìm kiếm thực địa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup. Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị được hỗ trợ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.