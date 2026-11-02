Tiếp nhận 391 đơn vị máu tại điểm vận động hiến máu xã Mai Sơn

Với thông điệp "Sẻ chia giọt máu, trao gửi yêu thương", chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 391 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân các xã Mai Sơn, Chiềng Mai, Phiêng Pằn, Chiềng Mung, Tà Hộc, Chiềng Sung, Mường Chanh, Phiêng Cằm tham gia. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được 312 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Mai Sơn.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn tình nguyện viên viết phiếu đăng ký hiến máu.

Các tình nguyện viên đến đăng ký hiến máu.

Bộ phận khám sàng lọc trước khi hiến máu.

Khâu test máu sàng lọc người hiến máu.

Cùng với hoạt động hiến máu, Ban tổ chức bố trí bàn tư vấn, tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Tại đây, người dân được giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy trình, thủ tục đăng ký, qua đó nâng cao nhận thức và khuyến khích tinh thần tự nguyện vì cộng đồng. Kết quả, có 7 người đăng ký hiến mô, tạng.

Lực lượng vũ trang xã Mai Sơn đến tham gia hiến máu.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỏi thăm các tình nguyện viên.

Chương trình nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, trao thêm hy vọng sống cho các bệnh nhân đang cần được truyền máu và ghép mô, tạng.

Lực lượng cảnh sát cơ động xã Mai Sơn tham gia hiến máu.

Bàn tiếp nhận máu.

Bàn tư vấn hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người.