Tiếp nhận 391 đơn vị máu tại điểm vận động hiến máu xã Mai Sơn
Ngày 2/11, tại xã Mai Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2, kết hợp tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người.
Với thông điệp "Sẻ chia giọt máu, trao gửi yêu thương", chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 391 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân các xã Mai Sơn, Chiềng Mai, Phiêng Pằn, Chiềng Mung, Tà Hộc, Chiềng Sung, Mường Chanh, Phiêng Cằm tham gia. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức thu được 312 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn.
Cùng với hoạt động hiến máu, Ban tổ chức bố trí bàn tư vấn, tiếp nhận đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Tại đây, người dân được giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy trình, thủ tục đăng ký, qua đó nâng cao nhận thức và khuyến khích tinh thần tự nguyện vì cộng đồng. Kết quả, có 7 người đăng ký hiến mô, tạng.
Chương trình nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, trao thêm hy vọng sống cho các bệnh nhân đang cần được truyền máu và ghép mô, tạng.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tiep-nhan-391-don-vi-mau-tai-diem-van-dong-hien-mau-xa-mai-son-4hoJ2A3DR.html