Tiếp nhận 387 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu phường Phủ Lý
Sáng 23/10, tại phường Phủ Lý, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với UBND phường Phủ Lý, Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình HMTN năm 2026.
Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, chương trình thu hút hơn 400 cán bộ, viên chức và người dân đăng ký tham gia.
Tại chương trình, các tình nguyện viên được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, bảo đảm quy trình hiến máu diễn ra thuận lợi, an toàn.
Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 387 đơn vị máu an toàn theo quy định, số lượng máu thu được sẽ góp phần quan trọng trong việc bổ sung nguồn máu dự trữ, kịp thời đáp ứng nhu cầu truyền máu cho bệnh nhân.
HMTN đã trở thành hoạt động thường niên, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".
Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tiep-nhan-387-don-vi-mau-tai-ngay-hoi-hien-mau-phuong-phu-ly-261023145310225.html