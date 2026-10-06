Tiếp nhận 370 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện
Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” năm 2026, sáng 6/10, Tỉnh đoàn phối hợp với Trường đại học Quảng Bình tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên và sinh viên trên địa bàn tỉnh.
Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 370 đơn vị máu, góp phần lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Đây là dịp để tuổi trẻ Quảng Trị và sinh viên Trường đại học Quảng Bình cụ thể hóa tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những hành động thiết thực; qua đó góp phần xây dựng lối sống nhân ái, trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202610/tiep-nhan370-don-vi-mau-tai-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-203788d/