Tiếp nhận 370 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

Quang cảnh chương trình - Ảnh: H.T

Tại ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 370 đơn vị máu, góp phần lan tỏa thông điệp “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn thăm hỏi, động viên đoàn viên tham gia hiến máu - Ảnh: H.T

Đây là dịp để tuổi trẻ Quảng Trị và sinh viên Trường đại học Quảng Bình cụ thể hóa tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những hành động thiết thực; qua đó góp phần xây dựng lối sống nhân ái, trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.