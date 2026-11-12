Tiếp nhận 36 công dân từ Campuchia, phát hiện người bị truy nã

Lực lượng Biên phòng tiếp nhận công dân do phía Campuchia trục xuất.

Ngày 12/11, tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 36 công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất do vi phạm quy định về cư trú.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo quy định. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc đi cùng trẻ em được bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm và thăm khám sức khỏe.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn bị lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.

Qua kiểm tra, sàng lọc thông tin, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Tuấn Hoàn (sinh năm 1992, thường trú tại TP. Hồ Chí Minh) đang bị cơ quan công an truy nã từ ngày 1/6/2024 về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Nguyễn Tuấn Hoàn cho cơ quan công an xử lý theo quy định pháp luật.