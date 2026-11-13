Tiếp nhận 36 công dân từ Campuchia, phát hiện một đối tượng truy nã

Ngày 12/11, tại Cột mốc 241, thuộc Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang), Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất, trao trả. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, 36 công dân được trao trả có địa chỉ thường trú tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, những công dân này từng bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại Trung tâm câu lưu thuộc Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Campuchia do nghi vấn liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép và nhập cảnh trái phép.

Đáng chú ý, trong số những người được trao trả có 3 trường hợp đã mãn hạn tù và 4 trường hợp nghi liên quan đến vụ án “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại” do Bộ Nội vụ và Công an TP Phnom Penh (Campuchia) phát hiện ngày 22/10/2026.

Ngay sau khi các công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, lực lượng chức năng Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, sàng lọc, phân loại và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện một người đang bị Công an TP. Hồ Chí Minh truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao người bị truy nã và những công dân liên quan cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào xuất cảnh lao động với mức thu nhập hấp dẫn, đặc biệt là các chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” qua mạng xã hội.

Trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về doanh nghiệp tuyển dụng, điều kiện làm việc, hợp đồng lao động và các quy định pháp luật liên quan, tránh bị lôi kéo vào những hoạt động vi phạm pháp luật hoặc trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.