Tiếp nhận 36 công dân bị trục xuất, trao trả

36 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả liên quan đến tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép và nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện bắt giữ, trao trả về nước.

Công dân Việt Nam bị phía Campuchia trục xuất, trao trả

Theo Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia xác định có 36 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất, trao trả về nước có địa chỉ thường trú tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngay sau khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận đúng quy trình pháp lý; sàng lọc, phân loại và làm việc, xử lý số công dân Việt Nam vi phạm pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện 01 trường hợp Nguyễn Tuấn Khải là đối tượng bị Công an TP. HCM truy nã về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các trường hợp công dân trên được bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương theo đúng trình tự, thủ tục.