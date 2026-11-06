Tiếp nhận 273 đơn vị máu tại Ngày hội “Giọt hồng hạnh phúc”

Ngày hội thu hút 400 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên các tổ chức đoàn thể và Nhân dân thuộc 6 xã Bảo Yên, Phúc Khánh, Xuân Hòa, Thượng Hà, Nghĩa Đô và Bảo Hà tham gia.

Các tình nguyện viên đăng ký hiến máu.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt để đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe và thực hiện hiến máu trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và đầy nghĩa tình.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”, ngày hội không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu tình nguyện, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Các tình nguyện viên tham gia hiến máu được tư vấn sức khỏe, kiểm tra các chỉ số cơ bản và nhận những phần quà ý nghĩa từ Ban tổ chức.

Đặc biệt, nhiều cá nhân đã tích cực tham gia hiến máu nhiều lần, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội.

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã tiếp nhận 273 đơn vị máu; đồng thời vận động được 2 người đăng ký hiến mô, tạng và 1 người đăng ký hiến xác.

Kết quả này góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, đồng thời mở rộng hoạt động tình nguyện hiến mô, tạng và hiến xác vì mục đích nhân đạo.