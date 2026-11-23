Tiếp nhận 255 đơn vị máu tại chương trình “Giọt hồng yêu thương”
Ngày 22-11, Câu lạc bộ 25 Bình Định (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng yêu thương” năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn).
Tại chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận 255 đơn vị máu, gồm 130 đơn vị loại 350 ml và 125 đơn vị loại 250 ml.
Đây là hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026; đồng thời góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nghĩa cử hiến máu cứu người.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tiep-nhan-255-don-vi-mau-tai-chuong-trinh-giot-hong-yeu-thuong-post605696.html