Tiếp nhận 237 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện xã Lục Yên

Tại ngày hội, các tình nguyện viên được tư vấn, hướng dẫn, khám sàng lọc sức khỏe và thực hiện các quy trình hiến máu theo đúng quy định.

Công tác tiếp nhận, lấy máu được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người tham gia.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Kết quả, đã tiếp nhận 237 đơn vị máu tại ngày hội. Số đơn vị máu tiếp nhận từ ngày hội sẽ được chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Với thông điệp “Hiến máu hôm nay – Thắp sáng ngày mai”, Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Lục Yên đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội.