Tiếp nhận 216 đơn vị máu an toàn tại 2 phường Hoài Nhơn Nam và Bồng Sơn
Ngày 19-9, tại UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân 2 phường Hoài Nhơn Nam, Bồng Sơn đã cùng tham gia Ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2026.
Ngày hội do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Nam, UBND phường Bồng Sơn và Câu lạc bộ Máu sống Hoài Nhơn tổ chức.
Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 216 đơn vị máu an toàn (104 đơn vị loại 350 ml, 112 đơn vị loại 250 ml). Trong đó, phường Hoài Nhơn Nam hiến 121 đơn vị máu, phường Bồng Sơn hiến 95 đơn vị máu.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tiep-nhan-216-don-vi-mau-an-toan-tai-2-phuong-hoai-nhon-nam-va-bong-son-post599534.html