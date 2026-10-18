Tiếp nhận 2.809 đơn vị máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2026

Ngày hội đã thu hút trên 4.500 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân đăng ký tham gia hiến máu.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đại biểu động viên tình nguyện viên hiến máu tại khu vực Lộc Bình

Sau khi khám sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, có 2.809 người đủ điều kiện hiến máu, tương đương với tiếp nhận 2.809 đơn vị máu. Toàn bộ số máu tiếp nhận được chuyển về Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để xử lý, tách các thành phần máu, sau đó phân bổ đến các bệnh viện, trung tâm y tế các khu vực trong tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các đại biểu động viên tình nguyện viên hiến máu tại khu vực Chi Lăng

Trước đó, vào tháng 5 và tháng 6/2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 đợt I tại các khu vực trên và tiếp nhận 2.765 đơn vị máu. Như vậy, sau 2 đợt tổ chức, chương trình đã tiếp nhận tổng cộng 5.574 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2026 nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong mọi tầng lớp Nhân dân.