Tiếp nhận 199 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận được 199 đơn vị máu. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân.