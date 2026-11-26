Tiếp nhận 180 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện
Ngày 26/11, Cụm hiến máu tình nguyện số 9 gồm 4 xã: Nà Hỳ, Nà Bủng, Quảng Lâm, Nậm Kè tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu cứu người - Lan tỏa yêu thương”.
Với thông điệp ý nghĩa “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, Ngày hội hiến máu tình nguyện thu hút sự tham gia của hơn 280 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn các xã trong Cụm 9. Ngày hội đã tiếp nhận hơn 180 đơn vị máu để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/tiep-nhan-180-don-vi-mau-tai-ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen