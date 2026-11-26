Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Đinh Xuân Chẩn, Bí thư Chi bộ thôn Phú Lộc, xã Nam Gianh, luôn lấy việc học tập và làm theo Bác làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Bằng phương châm “nói đi đôi với làm”, ông đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đưa Phú Lộc trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã.