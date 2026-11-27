Ngày hội do Ban Vận động hiến máu tình nguyện xã Cát Tiên phối hợp với Bệnh viện II Lâm Đồng tổ chức

Ngay từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên đã có mặt để đăng ký, thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe và tham gia hiến máu. Công tác tiếp nhận được triển khai với sự hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng.

Công tác tiếp nhận được triển khai với sự hỗ trợ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện II Lâm Đồng

Người tham gia được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu nhằm bảo đảm an toàn cho người hiến và chất lượng nguồn máu tiếp nhận.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 148 đơn vị máu. Kết quả này thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân 3 địa phương đối với hoạt động hiến máu cứu người.

Ngay từ sáng sớm, nhiều tình nguyện viên đã có mặt để đăng ký, thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe và tham gia hiến máu

Mỗi đơn vị máu được hiến tặng góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân cần truyền máu.

Thông qua hoạt động, Ban Vận động hiến máu tình nguyện xã Cát Tiên tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của hiến máu cứu người, khuyến khích những người đủ điều kiện sức khỏe tích cực tham gia phong trào.