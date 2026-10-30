Tiếp nhận 117 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện tại xã Nguyên Bình

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, chương trình thu hút 360 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân cụm 11, 12 thuộc 7 xã: Nguyên Bình, Minh Tâm, Thành Công, Tam Kim, Tĩnh Túc, Ca Thành, Phan Thanh.

Với tinh thần sẻ chia, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, qua sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận 117 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh tại các cơ sở y tế.

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội. Thông qua chương trình, mong muốn khơi dậy tinh thần sẻ chia, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia hiến máu, không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa niềm tin, tình yêu thương và những giá trị nhân văn trong xã hội.