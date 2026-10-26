Tiếp nhận 11 công dân từ Campuchia, phát hiện đối tượng truy nã

Đối tượng Phạm Văn Hoàng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 26/10, tại Mốc quốc giới 314, khu phố Xà Xía, phường Hà Tiên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 11 công dân Việt Nam cư trú, lao động bất hợp pháp tại Campuchia do lực lượng thực thi pháp luật Campuchia trao trả.

Qua sàng lọc, xác minh thông tin, lực lượng biên phòng phát hiện Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1998, thường trú tại xóm 16, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin xác minh, Hoàng bỏ trốn từ ngày 27/11/2024.