Tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh

Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 100 triệu đồng của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Đuống ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

Hưởng ứng Thư kêu gọi của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngày 2/10/2026 kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Cao Bằng năm 2026, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Đuống trao tặng 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

Công ty cổ phần Xây dựng Sông Đuống là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có trụ sở tại phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh. Hiện, Công ty đang tham gia xây dựng công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự đồng hành, sẻ chia của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Đuống đối với công tác chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mong muốn Công ty tiếp tục phát huy trách nhiệm với cộng đồng, thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và tiếp tục đồng hành với tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian tới.