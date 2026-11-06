Tiếp nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa xóm Nà Bao, xã Minh Tâm

Dự chương trình có các đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo Chi nhánh NHCSXH tỉnh; lãnh đạo xã Minh Tâm, Bí thư Chi bộ xóm Nà Bao.

Đồng chí Phạm Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Nhà văn hóa xóm Nà Bao, xã Minh Tâm.

Tại chương trình, NHCSXH Việt Nam trao hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, góp phần bổ sung nguồn lực để địa phương xây dựng công trình sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Phạm Lê Minh khẳng định, cùng với nhiệm vụ triển khai tín dụng chính sách, Ngân hàng luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân và các địa phương. Đơn vị mong muốn công trình Nhà văn hóa xóm Nà Bao sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, trở thành địa điểm sinh hoạt chung, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp công đoàn trong hệ thống NHCSXH đã hỗ trợ 46,7 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội trên cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang phát biểu tại chương trình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của NHCSXH Việt Nam đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, do đó, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc huy động nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Đối với công trình Nhà văn hóa xóm Nà Bao, đề nghị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành, sớm đưa công trình vào sử dụng. Đồng thời, mong muốn thời gian tới NHCSXH Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách và hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.