Ngày 23/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp Tập đoàn TCP tổ chức Diễn đàn kết nối “Tiếp nối năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”.

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước. Ảnh: Xuân Tùng

Hướng tới giá trị tích cực và bền vững cho thanh niên

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, triển khai quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân lập nghiệp và trưởng thành.

Anh Quy nhấn mạnh, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không dừng lại ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, còn hướng tới những giá trị thiết thực hơn: lắng nghe thanh niên, thấu hiểu thanh niên; tạo môi trường để mỗi người trẻ được phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng.

"Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển", anh Quy nói.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo anh Quy, trong 7 năm qua sự phối hợp giữa T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Tập đoàn TCP đã từng bước được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình thiết thực, hướng tới những nhóm thanh niên và những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội, từ thanh niên khuyết tật, thanh niên công nhân đến những gương nhân ái, hành động tử tế vì cộng đồng...

Mỗi chương trình có một cách tiếp cận, một đối tượng và mục tiêu cụ thể, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần lấy con người làm trung tâm, hướng tới những giá trị tích cực và lâu dài cho thanh niên.

Anh Quy cho biết, Diễn đàn lần này được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe; nơi những trải nghiệm từ cuộc sống gợi mở thêm những góc nhìn về nhu cầu của người trẻ, cũng như trách nhiệm và khả năng đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo TCP. Ảnh: Xuân Tùng

Không ai có thể bước thay mình

Từ diễn đàn đã chuyển tải nhiều năng lượng tích cực từ hành trình nghị lực vươn lên nghịch cảnh, chia sẻ, trách nhiệm và khát vọng tạo giá trị cống hiến cho cộng đồng đất nước từ những người trẻ tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực.

Xuất hiện trên sân khấu, chị Lê Thị Thắm - gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023, khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động rồi vỡ òa thán phục. Sinh ra không có đôi tay, chị Thắm đã kiên trì tập làm mọi việc bằng chính đôi chân của mình.

Từ những nét chữ nhọc nhằn thuở ấu thơ, cô bền bỉ chạm tới giảng đường đại học, nhận tấm bằng cử nhân tiếng Anh và hiện thực hóa ước mơ đứng trên bục giảng.

Chị Lê Thị Thắm chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Nếu mình có một ước mơ đủ lớn thì mình sẽ luôn có một lý do để bước tiếp. Ước mơ giống như tia sáng, chỉ cần có ước mơ soi lối thì cuộc sống sẽ không bị lạc lối”, chị Thắm chia sẻ.

Trước câu hỏi về nguồn động lực vượt qua những phút giây muốn bỏ cuộc, chị bộc bạch bài học đắt giá của chính mình: “Nếu mình không tự bước đi, sẽ không có ai có thể bước thay mình.

Có thể tôi đi chậm hơn người khác, con đường của tôi nhiều thử thách hơn, nhưng chỉ cần bản thân có lòng tin và còn cố gắng thì nỗ lực bao năm qua sẽ không bao giờ là vô nghĩa”.

Nhìn học sinh trưởng thành mỗi ngày, chị Thắm hạnh phúc nhận ra mọi khó khăn đã có lời hồi đáp trọn vẹn.

Cùng chia sẻ tại chương trình, anh Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, gương Thanh niên sống đẹp năm 2025, cho rằng khát vọng chỉ là bước khởi đầu, muốn đi xa và đi vững, thanh niên cần trang bị hai điều then chốt.

Thứ nhất là kỹ năng học tập liên tục để thích ứng với biến động xã hội, đặc biệt trong thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Thứ hai và quan trọng nhất là rèn luyện nhân cách. Bên cạnh đó, anh đề cao đức tính khiêm tốn giúp người trẻ hạ bớt “cái tôi”, thấy rõ khiếm khuyết để học hỏi điều hay từ người khác.

Anh Vũ Hồng Quân chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Kỹ năng là công cụ giải quyết công việc, còn nhân cách như chiếc la bàn, kim chỉ nam định vị tâm mình ở đâu, động lực của mình là gì. Tuổi trẻ là giai đoạn duy nhất định hình được nhân cách tốt để theo ta suốt cuộc đời”, anh Quân nhấn mạnh.

Bàn về trách nhiệm với cộng đồng, anh Vũ Hồng Quân khẳng định sự cống hiến không nằm ở những điều to tát, mà bắt đầu từ chính việc nỗ lực làm tốt công việc mỗi ngày: làm tròn nghĩa vụ của một công dân, hỗ trợ người lao động, tích cực tham gia công tác xã hội và sẵn sàng trao đi giá trị khi có điều kiện.

Cũng tại chương trình còn ghi nhận câu chuyện, chia sẻ của chị Đặng Thị Kim Oanh - gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026; anh Cà Văn Minh - Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, gương Thanh niên sống đẹp năm 2026; chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TPHCM, Hoa hậu Liên lục địa năm 2022, Top 6 Hoa hậu Thế giới năm 2026, Gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Chị Đặng Thị Oanh chia sẻ hành trình vươn lên giúp nhiều trường hợp phát triển kinh tế. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Saravoot Yoovidhya - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, chia sẻ: "Lắng nghe câu chuyện của các bạn trẻ hôm nay, tôi càng tin rằng nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người - mà trên hết là thế hệ trẻ giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược, và cũng là nơi chúng tôi mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài".

Ông Saravoot Yoovidhya phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng