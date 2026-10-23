Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước

Qua đó, tạo không gian để thanh niên chia sẻ những câu chuyện thực tiễn, bày tỏ nhu cầu, khát vọng phát triển; đồng thời kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm mở rộng cơ hội để người trẻ phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội.

Tham dự diễn đàn có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn TCP, các gương thanh niên tiêu biểu, sinh viên.

Diễn đàn diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Đăng Hải)

Không để hoàn cảnh trở thành rào cản

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong hành trình phát triển của đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, đặt kỳ vọng vào thanh niên, tạo điều kiện để người trẻ phát triển toàn diện, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và làm chủ tương lai.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, điều đó đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Đoàn, Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; không chỉ khơi dậy khát vọng cống hiến mà còn tạo dựng những điều kiện thiết thực để thanh niên học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp và trưởng thành.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thanh niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng thích ứng. Đồng thời, người trẻ cần có môi trường thuận lợi để phát huy năng lực, hiện thực hóa ước mơ và đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy cho rằng, mỗi người trẻ có xuất phát điểm, điều kiện sống và nhu cầu khác nhau. Vì vậy, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên không thể chỉ dừng lại ở việc mở rộng số lượng hội viên hay tổ chức các hoạt động phong trào, mà phải hướng tới những giá trị thiết thực hơn, trong đó có việc lắng nghe, thấu hiểu thanh niên và tạo môi trường để mỗi người phát huy thế mạnh, đóng góp cho cộng đồng.

“Điều quan trọng là không để hoàn cảnh trở thành rào cản khiến bất kỳ thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển”, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Các đại biểu tặng quà tri ân tại diễn đàn. (Ảnh: Đăng Hải)

Để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh nỗ lực của tổ chức Đoàn, Hội và bản thân mỗi thanh niên, sự chung tay của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Việc kết nối các nguồn lực cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, được triển khai bằng tinh thần trách nhiệm, qua đó tạo ra những cơ hội phát triển bền vững hơn cho người trẻ.

Anh Nguyễn Kim Quy khẳng định, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động kết nối, lắng nghe nhu cầu từ thực tiễn và phối hợp với các đối tác để sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, bảo đảm các hoạt động đồng hành hướng đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu chính đáng và mang lại giá trị thiết thực cho thanh niên. Tiếp năng lượng cho thanh niên, vì thế, không chỉ là hỗ trợ về vật chất hay tạo thêm động lực tinh thần, mà còn là khơi mở cơ hội, trao niềm tin, bồi đắp năng lực và đồng hành để người trẻ tự tin tiến bước bằng chính sức mạnh của mình.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động hành trình mới “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước”. (Ảnh: Đăng Hải)

Theo Bí thư Nguyễn Kim Quy, diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng thanh niên Việt Nam tiến bước” hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian gặp gỡ, chia sẻ và kết nối, nơi những câu chuyện chân thực về nghị lực, khát vọng, lao động, lập nghiệp và cống hiến của thanh niên được lắng nghe; nơi những trải nghiệm từ cuộc sống gợi mở thêm những góc nhìn về nhu cầu của người trẻ, cũng như trách nhiệm và khả năng đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

“Tôi mong muốn các bạn thanh niên mạnh dạn chia sẻ những điều mình đã trải qua, những khó khăn đang gặp phải và cả những ước mơ, dự định trong tương lai. Những tiếng nói chân thực ấy sẽ giúp các tổ chức và doanh nghiệp hiểu thanh niên hơn, từ đó có những cách thức đồng hành thiết thực, sát với nhu cầu thực tế hơn. Tôi cũng mong rằng, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ nhìn nhận thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng các chương trình hỗ trợ, mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển; là những người có khả năng sáng tạo, thích ứng, cống hiến và tạo ra những giá trị mới khi được trao niềm tin, cơ hội và điều kiện phù hợp”, anh Quy nói.

Ông Saravoot Yoovidhya chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Đăng Hải)

Tiếp năng lượng, bừng sức sống

Ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP chia sẻ: “70 năm là dấu mốc để chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua, nhưng quan trọng hơn là hướng về những giá trị TCP có thể tiếp tục kiến tạo trong tương lai. Với định hướng ‘Tiếp năng lượng, Bừng sức sống’, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và sát cánh cùng cộng đồng”.

Theo ông Saravoot Yoovidhya, qua những câu chuyện của người trẻ, có thể thấy nguồn năng lượng lớn nhất của Việt Nam chính là con người, trong đó có thế hệ thanh niên giàu nghị lực và khát vọng. Việt Nam là thị trường chiến lược của TCP, đồng thời là nơi tập đoàn mong muốn tiếp tục củng cố, đầu tư và cùng người trẻ tạo nên những giá trị lâu dài.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. (Ảnh: Phi Khanh)

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cùng trao đổi về những hành trình vượt khó, lao động, lập nghiệp, sáng tạo và cống hiến của thanh niên. Các câu chuyện đến từ những người trẻ có hoàn cảnh, lĩnh vực hoạt động khác nhau, qua đó gợi mở những góc nhìn về nhu cầu của thanh niên cũng như trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc đồng hành.

Khởi động từ năm 2020, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã tôn vinh 287 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, đồng thời hỗ trợ 14 dự án khởi nghiệp. Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” đã vinh danh 188 gương mặt trẻ ở nhiều lĩnh vực, ghi nhận những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.