Tiếp mạch nguồn lịch sử tại ngôi trường mới Huỳnh Thúc Kháng

Buổi lễ diễn ra tại Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng - ngôi trường vừa đi vào hoạt động sau chủ trương sắp xếp mạng lưới giáo dục, đánh dấu sự khởi đầu kiến tạo tương lai trên nền tảng tri ân quá khứ.

Đại diện lãnh đạo phường Láng cùng thầy và trò Trường TH - THCS Huỳnh Thúc Kháng tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Mạnh

Trường được hình thành từ chủ trương sáp nhập, tinh gọn và tối ưu hóa nguồn lực giáo dục của địa phương. Khoác lên mình diện mạo khang trang, hiện đại, trường được vinh dự mang tên nhà chí sĩ yêu nước, vị Quyền Chủ tịch nước mẫu mực của dân tộc.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ về ý nghĩa tên trường cũng như niềm tự hào khi nhà trường được đặt tên theo người chí sĩ yêu nước. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Huỳnh Thúc Kháng Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: "Ngôi trường mới mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng là một vinh dự gắn liền với trách nhiệm chính trị to lớn của tập thể sư phạm nhà trường. Nhà trường cam kết chuyển hóa những giá trị lịch sử và tinh thần dũng cảm của các thế hệ cha anh thành nền tảng giáo dục tư tưởng bền vững. Tập thể cán bộ, giáo viên sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực để đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ học sinh có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về tri thức, đáp ứng trực tiếp yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số của Thủ đô".

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để tôn vinh tấm gương sáng ngời về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khí tiết thanh cao và tấm lòng tận trung với nước. Cùng với đó, cột mốc 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô khơi dậy niềm tự hào về lớp lớp cha anh đã làm nên bản hùng ca "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Ông Phan Trọng Đồng - Nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Láng Thượng trước sắp xếp chia sẻ về những ngày tháng đấu tranh giành độc lập cho dân tộc của Bộ đội Cụ Hồ. Ảnh: Phạm Mạnh

Hai di sản lịch sử, một thuộc về trí tuệ và khí phách của nhà tư tưởng lỗi lạc, một thuộc về ý chí thép của những người lính kiên trung, cùng hội tụ để truyền tải một thông điệp nhất quán: Sức mạnh của dân tộc nằm ở lòng yêu nước, ý chí độc lập và tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Học sinh trường TH - THCS Huỳnh Thúc Kháng tham gia tìm hiểu về người chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cũng như ý nghĩa tên ngôi trường đầy tự hào. Ảnh: Phạm Mạnh

Đối với thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng, tên trường giờ đây không chỉ là danh xưng hành chính, mà là một chuẩn mực để phấn đấu. Mỗi đoàn viên, đội viên và học sinh được giao phó trách nhiệm trở thành những hạt nhân tiếp nối khí phách của cụ Huỳnh Thúc Kháng, rèn đức, luyện tài, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ lực lượng vũ trang Thủ đô.