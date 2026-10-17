Tiếp lửa truyền thống qua hành trình về nguồn tại phường Ninh Chử

Sáng 17-10, Đoàn phường Ninh Chử phối hợp với Đoàn xã Vạn Hưng và Đồn Biên phòng Đông Hải tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn - Hành trình tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2026, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026).

Cán bộ Bộ đội Biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Tại chương trình, đoàn tổ chức hoạt động “Cờ Tổ quốc - Niềm tin nơi đầu sóng”, trực tiếp đến các tàu của ngư dân đang neo đậu tại bến tàu ngư dân phường Ninh Chử để tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho 10 hộ ngư dân tiêu biểu.

Hoạt động góp phần động viên ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Đoàn viên, thanh niên hai địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đông Hải tham gia chương trình “Hành trình về nguồn - Hành trình tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2026 tại bến tàu ngư dân phường Ninh Chử.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 10 suất quà cho học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, pháp luật và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ biển, đảo.

Ban tổ chức chương trình trao quà cho các học sinh.

Cùng ngày, đoàn tổ chức hành trình về nguồn tại hang Đá Dù (núi Cà Đú), với các hoạt động dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tham quan, tìm hiểu lịch sử cách mạng địa phương và giao lưu truyền thống. Chương trình tiếp tục với hoạt động chào cờ, dâng hương tại cột mốc Trường Sa ở bãi biển Ninh Chử và giao lưu teambuilding, văn hóa, thể thao giữa đoàn viên, thanh niên hai địa phương.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với biển, đảo quê hương. Đồng thời, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa tổ chức đoàn, hội và lực lượng thanh niên các địa phương.