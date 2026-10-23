“Tiếp lửa” khát vọng cống hiến

Những ngày này, từ các vùng nông thôn đến khu vực đô thị, phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đang lan tỏa mạnh. Mỗi lá đơn là một câu chuyện, nhưng đều thể hiện nhận thức về trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến và mong muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Đàm Tiến Vũ, 19 tuổi ở thôn An Phú, xã Mường Lai, vừa tốt nghiệp THPT, hiện ở nhà phụ giúp bố sửa xe. Qua những hình ảnh người chiến sĩ công an thức trắng đêm đấu tranh với tội phạm, dấn thân vào vùng thiên tai hỗ trợ Nhân dân trên truyền hình, trong Vũ dần hình thành mong muốn được trực tiếp góp sức bảo vệ cuộc sống bình yên. Với Vũ, tuổi trẻ là quãng thời gian quý giá để thử thách bản thân, trau dồi bản lĩnh và thực hiện trách nhiệm với đất nước.

Vũ chia sẻ: “Khi ký xong và nộp đơn cho công an xã, em vừa nhẹ nhõm, vừa hồi hộp. Đây không phải quyết định bộc phát mà là điều em đã suy nghĩ rất lâu. Nhìn dòng chữ “Tôi xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân” cùng chữ ký của mình, em cảm thấy đã thực hiện một bước ngoặt lớn. Em tự hào, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm mình sắp đảm nhận”.

Từ sự chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức của thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày càng được nâng lên. Đến nay, xã Mường Lai đã có 20 công dân tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, đồng thời tạo nguồn động lực tích cực cho công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Tinh thần tình nguyện ấy còn lan tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh. Từ giữa năm 2026, Công an xã Cát Thịnh đã chủ động phối hợp tuyên truyền, rà soát nguồn tuyển, hướng dẫn công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình đăng ký, chế độ, chính sách cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia lực lượng.

Cùng với đó, công an xã khai thác dữ liệu dân cư, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát, lập danh sách công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chủ động nắm chắc nguồn tuyển, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 7 đơn tình nguyện. Các công dân đều bày tỏ mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường chính quy, kỷ luật, kỷ cương, đồng thời trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương và đất nước.

Thiếu tá Đặng Kim Sáng - Trưởng Công an xã Cát Thịnh cho biết: “Đáng quý là nhiều thanh niên dù gia đình còn khó khăn, bản thân là lao động chính vẫn được cha mẹ ủng hộ tình nguyện nhập ngũ. Đây là môi trường để các em rèn luyện, trưởng thành. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, bảo đảm công tác khám tuyển nghiêm túc, khách quan, đúng quy định”.

Sự gia tăng của những lá đơn tình nguyện nhập ngũ là kết quả của việc đổi mới giáo dục quốc phòng - an ninh, phát huy phong trào thanh niên và nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân. Cùng với đó, các địa phương chú trọng thực hiện công khai, minh bạch quy trình tuyển quân và bảo đảm chính sách hậu phương quân đội.

Ông Dư Mạnh Cường - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Mường Lai cho biết, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền từ sớm, sâu sát từng thôn, từng gia đình. Nội dung được đổi mới, tăng cường trên mạng xã hội, kết hợp gặp gỡ, giải đáp trực tiếp để thanh niên hiểu rõ môi trường, chế độ, chính sách và nhận thức đầy đủ về vinh dự, trách nhiệm khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đồng thời vận động gia đình đồng thuận, ủng hộ con em lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Những lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân thể hiện lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Tinh thần ấy góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, khẳng định bản lĩnh, lý tưởng và ý chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ, phụng sự Tổ quốc của thanh niên trong thời đại mới.