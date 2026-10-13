Tiếp lửa cho tuyển thủ Việt Nam trước thềm Asian Para Games 5

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ thăm và động viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Tại buổi gặp gỡ, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt, tập luyện và công tác chuẩn bị thi đấu của các VĐV, huấn luyện viên (HLV). Ông đặc biệt lưu ý việc bảo đảm thể lực, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và duy trì trạng thái tâm lý ổn định cho các tuyển thủ trong những ngày đầu có mặt tại Nhật Bản.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên các VĐV phát huy kết quả tập huấn, giữ sự tập trung, tự tin và quyết tâm trong từng nội dung thi đấu. Ban huấn luyện tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của từng tuyển thủ, điều chỉnh kế hoạch tập luyện phù hợp để các VĐV đạt trạng thái tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Ông Nguyễn Trọng Hổ nhấn mạnh: “Asian Para Games 5 là đấu trường thể thao khuyết tật lớn nhất châu Á. Bên cạnh ý nghĩa nhân văn về sự hòa nhập, thi đấu và cống hiến của các VĐV, Đại hội còn là nơi các tuyển thủ thể hiện ý chí, nghị lực, vượt qua giới hạn bản thân. Vì thế, các VĐV cần nỗ lực thi đấu để đạt được thành tích cao nhất tại Đại hội”.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ thăm, động viên đội tuyển cử tạ. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Theo Trưởng đoàn, mỗi VĐV góp mặt tại Đại hội đều đã trải qua quá trình tập luyện, phấn đấu bền bỉ. Bởi vậy, bên cạnh mục tiêu thành tích, các tuyển thủ cần phát huy năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và tinh thần kiên cường, nỗ lực vượt qua những giới hạn của chính mình.

Ông cũng mong muốn mỗi thành viên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ là một sứ giả lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu nghị lực, bản lĩnh và ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Đại diện hai đội tuyển bơi và cử tạ cho biết, các VĐV hiện có thể trạng tốt, tinh thần ổn định và sẵn sàng bước vào tranh tài. Các tuyển thủ quyết tâm thi đấu hết khả năng, phấn đấu giành thành tích cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản), quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật, đồng thời là dịp để các VĐV giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Các VĐV sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn: Điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Điền kinh và bơi mỗi môn có 7 VĐV; cử tạ có 4 VĐV; bóng bàn có 2 VĐV và cầu lông có 1 VĐV. Đoàn còn có 1 VĐV dẫn đường, 6 HLV cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Theo kế hoạch, Lễ thượng cờ của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến diễn ra vào chiều 16-10. Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức ngày 18-10 và Lễ bế mạc diễn ra ngày 24-10. Lực sĩ cử tạ Lê Văn Công dự kiến đảm nhiệm vai trò cầm cờ cho Đoàn Việt Nam tại Lễ khai mạc.