Tiếp công dân, xử lý đơn thư gửi đến Quốc hội: Số lượt người và đơn thư đều giảm

Tiếp nhận 26.915 đơn thư, giám sát giải quyết 66 vụ việc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp nhận 3.478 lượt công dân, với 3.081 vụ việc; nhận 26.915 đơn thư.

So với năm 2025, số lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 1.514 lượt; số đơn thư giảm 3.390 đơn. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo. Ảnh: quochoi.vn

Còn theo Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026, tình hình công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) giảm so với năm trước.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp... Trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 3.081 vụ việc, với 104 lượt đoàn đông người. So với năm 2025, số lượt người giảm 1.514, số vụ việc giảm 1.392 và số lượt đoàn đông người giảm 199.

Qua công tác tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 295 vụ việc; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 2.200 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Về tiếp nhận, xử lý đơn thư, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH nhận được tổng số 26.915 đơn, giảm 3.390 đơn so với năm 2025. Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 972 đơn và tiếp tục nghiên cứu 87 đơn.

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết 66 vụ việc.

Đối với các vụ việc do cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH chuyển đến, trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời 373 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,5%; còn 188 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết.

Cụ thể, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã giải quyết, trả lời 87/149 vụ việc; Tòa án nhân dân các cấp giải quyết, trả lời 208/286 vụ việc; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp giải quyết, trả lời theo thẩm quyền 78/126 vụ việc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường sáng 11-11. Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người

Thực hiện kiến nghị của Quốc hội, UBTVQH về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, xây dựng và báo cáo, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Chính phủ cũng đã ban hành 5 nghị định quy định chi tiết thi hành.

Đối với việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng ở Trung ương, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ theo kiến nghị của UBTVQH. Trong đó, tập trung thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Thông báo số 142-TB/VPTW ngày 20-3-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cơ quan đã cơ bản bảo đảm yêu cầu trong kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Đối với 268 vụ việc được UBTVQH kiến nghị giải quyết tại báo cáo kỳ năm 2025, đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 117 vụ việc, đạt tỷ lệ 43,65%; còn 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết. Trong đó, các bộ, ngành giải quyết, trả lời 6/11 vụ việc; UBND các cấp giải quyết, trả lời 76/215 vụ việc; Tòa án nhân dân các cấp giải quyết, trả lời 15/18 vụ việc, trong đó có 1 vụ việc đã tiến hành kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp giải quyết, trả lời 20/24 vụ việc.

Đối với 58 vụ việc được nêu tại các báo cáo dân nguyện hằng tháng của Quốc hội trong năm 2026, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết, trả lời 32 vụ việc; 26 vụ việc đang được xem xét, giải quyết. Nhiều vụ việc đã được UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở; hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và tạo sự đồng thuận trong cử tri, nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp tại hội trường sáng 11-11. Ảnh: quochoi.vn

Từ kết quả trên, UBTVQH kiến nghị Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra công vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình tại những địa phương có hoặc tiềm ẩn vụ việc đông người, phức tạp để phối hợp, đôn đốc giải quyết dứt điểm. Đồng thời, cần có giải pháp xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên cơ quan Trung ương; tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các quy định, hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm triển khai đầy đủ pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBTVQH đề nghị Bộ Công an tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, bảo đảm phát hiện, xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Bộ Tư pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, thi hành án dân sự, bảo đảm bản án, quyết định của tòa án được chấp hành nghiêm minh.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, UBTVQH đề nghị tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động xử lý các vụ việc mới phát sinh tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

UBTVQH đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án; bảo đảm bản án, quyết định đã có hiệu lực được thực thi; khắc phục những nguyên nhân chủ quan liên quan đến trình độ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết vụ án.

Hai cơ quan cũng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội trong tiếp nhận, xử lý đơn thư, hạn chế tình trạng chuyển đơn không đúng địa chỉ, không rõ căn cứ; khẩn trương giải quyết các vụ việc đã được kiến nghị và thông báo kịp thời kết quả, tiến độ giải quyết.