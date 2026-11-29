13 giờ 30 phút thứ Tư, nhà văn hóa thôn Hồ Phượng, xã Yên Hòa mở cửa đón người dân theo lịch tiếp công dân hằng tuần. Có mặt tại đây, ông Trần Hoàng Thông muốn tìm hiểu chính sách bồi thường đất đai liên quan đến dự án đường nối cao tốc. Từ mức giá, phương thức bồi thường đến trình tự thực hiện các thủ tục, những vấn đề gia đình ông quan tâm đều được cán bộ thôn trao đổi, hướng dẫn cụ thể.

Ông Trần Hoàng Thông được cán bộ thôn Hồ Phượng trao đổi, hướng dẫn về chính sách bồi thường đất đai liên quan đến dự án đường nối cao tốc.

“Việc tổ chức tiếp công dân ngay tại thôn rất tiện lợi, giúp người dân đỡ vất vả đi lại lên xã. Những thắc mắc tôi nêu ra đều được cán bộ thôn giải đáp cụ thể, đúng thực tế và sát với những vấn đề gia đình đang cần nên tôi rất yên tâm” – ông Thông chia sẻ.

Với 526 hộ, 1.966 nhân khẩu, cùng với quá trình triển khai các dự án trên địa bàn, thôn Hồ Phượng đang phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến đo đạc, bồi thường giải phóng mặt bằng, xử lý diện tích đất nông nghiệp manh mún còn lại sau thu hồi đất. Duy trì lịch tiếp công dân hằng tuần giúp cán bộ thôn kịp thời nắm bắt, hướng dẫn và chuyển kiến nghị của người dân đến cơ quan có thẩm quyền.

Người dân thôn Hồ Phượng chờ đến lượt trình bày những kiến nghị, vướng mắc tại buổi tiếp công dân định kỳ hằng tuần.

Đây cũng là dịp để phát hiện, hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng. Ông Trần Hoàng Thung – Trưởng thôn Hồ Phượng cho biết, từ vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thôn đã nắm bắt được vụ tranh chấp ranh giới đất giữa hai hộ gia đình liền kề. Qua hòa giải, hai gia đình đã thống nhất phương án giải quyết.

Trong những vụ việc như vậy, sự am hiểu địa bàn, hoàn cảnh từng gia đình và các mối quan hệ trong cộng đồng là lợi thế của cán bộ thôn để hóa giải mâu thuẫn, hạn chế nguy cơ phát sinh khiếu kiện.

Tại thôn Mỹ Hòa, ở tuổi 73, bà Trần Thị Nhung vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất ông cha để lại. Biết thôn có lịch tiếp công dân hằng tuần, bà đã đến nhà văn hóa để được hướng dẫn.

“Trước đây tôi chưa biết phải làm như thế nào, nay được cán bộ thôn hướng dẫn tận tình nên đã nắm rõ để về thực hiện. Nhà văn hóa ở ngay gần nhà, cán bộ lại nhiệt tình nên có việc gì chưa rõ chúng tôi đều nhờ thôn giúp đỡ” – bà Nhung bộc bạch.

Bà Trần Thị Nhung (thôn Mỹ Hòa) được cán bộ thôn hướng dẫn các bước đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với nhiều người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế về khả năng đi lại và tiếp cận thông tin, việc thực hiện các thủ tục hành chính vẫn còn không ít trở ngại. Những buổi tiếp công dân ngay tại khu dân cư giúp họ được hướng dẫn từ những bước đầu tiên, tiếp cận đúng thông tin, thực hiện đúng thủ tục và tìm đến đúng cơ quan có thẩm quyền.

Sau sáp nhập, thôn Mỹ Hòa có 653 hộ với 2.497 nhân khẩu. Quy mô dân cư lớn hơn đòi hỏi cán bộ thôn phải sâu sát địa bàn, chủ động nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh.

Ông Trần Vĩnh Tuấn – Trưởng thôn Mỹ Hòa cho biết, từ khi sáp nhập đến nay, thôn đã hòa giải thành công 3 vụ việc liên quan đến đất đai, trong đó có vụ tranh chấp tài sản, đất đai do cha mẹ để lại kéo dài giữa các anh em trong một gia đình.

Cán bộ thôn Mỹ Hòa trực tiếp lắng nghe, trao đổi và hướng dẫn người dân tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai.

Đối với những buổi tiếp công dân không có người đến, các thôn bố trí một cán bộ trực tại nhà văn hóa, các thành viên còn lại xuống từng cụm dân cư nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động tiếp công dân vì thế không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận phản ánh mà còn gắn với trách nhiệm chủ động tìm hiểu những vấn đề của người dân.

Theo thống kê của xã Yên Hòa, trên 70% khiếu kiện của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, không ít vướng mắc xuất phát từ việc người dân chưa nắm rõ chính sách, quy định và thủ tục hành chính.

Từ thực tế đó, tháng 8/2026, xã Yên Hòa triển khai thí điểm tiếp công dân định kỳ tại một thôn. Sau những kết quả bước đầu, từ tháng 11/2026, cách làm này được nhân rộng tại cả 9 thôn trên địa bàn xã.

Mỗi thôn bố trí ít nhất một buổi tiếp công dân hằng tuần tại nhà văn hóa, với sự tham gia của bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và thành viên tổ hòa giải cơ sở. Lịch tiếp công dân được công khai, nội dung tiếp nhận được ghi chép vào sổ theo dõi.

Những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của thôn được chủ động hướng dẫn, hòa giải; những vụ việc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo để xã bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống thôn tham gia kỳ tiếp công dân kế tiếp.

Nhà văn hóa thôn tại xã Yên Hòa trở thành địa điểm tiếp nhận kiến nghị, giải đáp những vướng mắc của người dân vào mỗi tuần.

Cách làm này giúp cán bộ chuyên môn tiếp cận vụ việc ngay tại địa bàn, phát huy sự am hiểu thực tiễn của cán bộ thôn trong xác minh thông tin, làm rõ bản chất vụ việc và xác định hướng giải quyết.

Ông Phan Quang Cương – Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: “Mặc dù pháp luật không quy định việc tiếp công dân tại thôn, nhưng để triển khai bài bản, xã vẫn xây dựng hướng dẫn quy trình, cung cấp biểu mẫu và tổ chức đào tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức cơ bản cho trưởng thôn, bí thư chi bộ và trưởng ban công tác mặt trận. Nếu cán bộ thôn nắm chắc quy định, hướng dẫn kịp thời ngay từ đầu sẽ tránh được việc đi lại vất vả cho người dân và hạn chế những bức xúc không đáng có”.

Những cuộc trao đổi gần gũi giữa cán bộ thôn và người dân bên lề các buổi tiếp công dân cũng là dịp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khi cấp xã đảm nhiệm nhiều chức năng, nhiệm vụ hơn, việc phát huy vai trò của cán bộ thôn trong tiếp nhận, hướng dẫn và phân loại kiến nghị có ý nghĩa thiết thực. Tiếp công dân tại thôn không làm thay đổi thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước mà tạo thêm một kênh để chính quyền nhận diện sớm những vấn đề phát sinh, tập trung nguồn lực xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn nhưng khoảng cách giữa chính quyền với người dân không vì thế mà xa hơn. Từ thực tiễn ở xã Yên Hòa, việc đưa hoạt động tiếp công dân về khu dân cư đang góp phần tạo lập một cơ chế gần dân, sát việc, để những vướng mắc được nhận diện từ sớm, mâu thuẫn được hòa giải từ cơ sở và kiến nghị được chuyển đến đúng nơi có trách nhiệm giải quyết. Đó cũng là cơ sở để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.