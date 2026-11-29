Chiều 29-11, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tiếp cận được vật thể nghi là bom tại khu vực xảy ra sạt lở trên quốc lộ 15D, con đường duy nhất dẫn lên cửa khẩu quốc tế La Lay qua địa bàn xã La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Vật thể bằng kim loại có hình trụ với đường kính khoảng 0,2m, dài khoảng 1,5m được phát hiện trong quá trình thi công khắc phục vụ sạt lở đất đá với khối lượng hơn 1.500m³ trên quốc lộ 15D vào sáng 28-11.

Việc di chuyển vật thể nghi quả bom ra khỏi vị trí sạt lở hiện gặp khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết có sương mù.

Theo ông Lê Quang Thạch, lực lượng chức năng đang tính toán phương án xử lý, di chuyển vật thể nghi là bom ra khỏi khu vực, bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do địa hình sạt lở hiểm trở, taluy dương dựng đứng, thời tiết có sương mù, mưa nhỏ. Trong khi đó, sườn núi phía trên khu vực sạt lở có địa chất bị xáo trộn, khối đất đá chưa sạt trượt hoàn toàn, vẫn có dấu hiệu dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp tục, đe dọa an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi lực lượng công binh di chuyển được vật thể nói trên ra khỏi khu vực sạt lở, Sở Xây dựng Quảng Trị sẽ tiếp tục huy động nhân công, máy móc thu dọn đất đá để sớm thông xe quốc lộ 15D bị ách tắc cục bộ từ đêm 27-11.

Khu vực sạt lở được bảo vệ nghiêm ngặt để các lực lượng thực hiện nhiệm vụ

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 27-11, taluy dương quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay bị sạt lở, khiến khoảng 1.500m³ đất đá vùi lấp mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Trong quá trình thu dọn đất đá sạt lở, lực lượng thi công phát hiện vật thể nghi là bom tại khu vực sạt trượt. Công tác khắc phục sạt lở phải tạm dừng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị điều động lực lượng đến khảo sát, xử lý.