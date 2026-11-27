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Ngày 27/11, tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Thông tin cơ sở tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026, với chủ đề “Thông tin cơ sở - Kết nối niềm tin, lan tỏa sức mạnh”.

Sự kiện là dịp nhìn lại vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong đời sống xã hội, đồng thời trao đổi những giải pháp nhằm thích ứng với yêu cầu truyền thông trong giai đoạn chuyển đổi số.

Mạng lưới thông tin cơ sở – cầu nối giữa chính quyền và người dân

Phát biểu tại ngày hội, ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, cho biết hệ thống thông tin cơ sở hiện có khả năng tiếp cận khoảng 70-80 triệu người dân trên cả nước. Toàn quốc có 3.039/3.321 xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh; 127.062 tuyên truyền viên cơ sở và 3.015 địa phương có trang thông tin điện tử.

Những con số này cho thấy quy mô và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của mạng lưới thông tin cơ sở. Đây không chỉ là kênh phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn đảm nhiệm vai trò cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, cung cấp thông tin thiết yếu và phản ánh những vấn đề phát sinh từ đời sống dân cư.

Đặc biệt, trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu thông tin nhanh chóng, chính xác và thông suốt từ cấp xã đến người dân ngày càng trở nên quan trọng. Thông tin cơ sở vì thế không đơn thuần là hoạt động truyền đạt mà còn phải trở thành kênh kết nối, lắng nghe và phản hồi ý kiến từ cộng đồng.

Ông Ngô Thanh Hiển, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VT

Theo Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/9/2026, lĩnh vực này sẽ chuyển mạnh sang mô hình truyền thông số đa nền tảng, tăng cường tương tác hai chiều.

Định hướng trên đặt ra yêu cầu thay đổi từ tư duy đến phương thức tổ chức hoạt động. Thay vì chỉ tập trung đưa thông tin đến người dân, hệ thống thông tin cơ sở cần chủ động tạo lập các kênh tương tác, tiếp nhận phản ánh và cung cấp những nội dung thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Công nghệ mở rộng không gian truyền thông ở cơ sở

Tại phiên tọa đàm với chủ đề “Nhà quản lý - Nhà doanh nghiệp - Người làm công tác thông tin cơ sở”, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ đã được chia sẻ, cho thấy những chuyển biến cụ thể trong hoạt động truyền thông tại địa phương.

Toàn cảnh phiên toạ đàm trong khuôn khổ ngày hội. Ảnh: VT

Một trong những điểm đáng chú ý là cách làm của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Theo bà Đỗ Thị Phương Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đơn vị đã đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm truyền thông số, thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh hoạt động của địa phương trên mạng xã hội.

Nhờ cách tiếp cận mới, fanpage “Truyền thông Yên Khánh” đã tăng từ khoảng 900 người theo dõi vào cuối năm 2025 lên hơn 15.000 người. Nhiều bài đăng đạt hàng trăm nghìn lượt xem.

Kết quả này cho thấy mạng xã hội, nếu được tổ chức và vận hành bài bản, có thể trở thành một kênh truyền thông hữu hiệu của chính quyền cơ sở. Thông tin không chỉ được chuyển tải nhanh hơn mà còn có khả năng lan tỏa rộng, tiếp cận người dân ở nhiều độ tuổi và điều kiện sinh hoạt khác nhau.

Một hướng tiếp cận khác được bà Dương Thị Đào, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau, chia sẻ là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung tuyên truyền. Thông qua công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói, hỗ trợ xây dựng hình ảnh và video, đơn vị có thể tạo ra các sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động hơn. Những nội dung này được đăng tải trên fanpage, đồng thời phát trên hệ thống truyền thanh để người dân có thêm lựa chọn tiếp cận thông tin, kể cả khi không trực tiếp sử dụng mạng xã hội.

Bà Dương Thị Đào, Giám đốc Trung tâm Công ích xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau, chia sẻ là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nội dung tuyên truyền. Ảnh: VT

Bên cạnh những mô hình từ các địa phương, đại diện doanh nghiệp công nghệ cũng giới thiệu nhiều giải pháp về truyền thanh thông minh, nền tảng số và ứng dụng mạng viễn thông. Đây được xem là những công cụ hỗ trợ quan trọng, góp phần khắc phục hạn chế của hệ thống truyền thanh truyền thống, nhất là tại các địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn không đồng đều.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được vận hành bởi đội ngũ cán bộ có năng lực, hiểu địa bàn và nắm bắt được nhu cầu của người dân. Việc đầu tư thiết bị, nền tảng số cần đi đôi với đào tạo nhân lực, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng thông tin.

Nhấn mạnh yêu cầu này, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, cho rằng thông tin cơ sở cần được xác định là hạ tầng thiết yếu, chuyển từ phương thức tuyên truyền một chiều sang truyền thông hai chiều.

Theo ông, cùng với việc ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin nhanh chóng, đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở vẫn giữ vai trò quyết định trong việc kết nối, tạo dựng niềm tin và củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, cho rằng thông tin cơ sở cần được xác định là hạ tầng thiết yếu, chuyển từ phương thức tuyên truyền một chiều sang truyền thông hai chiều. Ảnh: VT

Thực tiễn từ những mô hình được chia sẻ tại ngày hội cho thấy, chuyển đổi số trong thông tin cơ sở không chỉ là câu chuyện thay thế chiếc loa truyền thanh bằng nền tảng trực tuyến hay đưa các công cụ trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nội dung. Điều quan trọng hơn là tạo ra một phương thức truyền thông gần dân, sát dân, để mỗi thông tin đến được đúng đối tượng, mỗi phản ánh của người dân được lắng nghe và mỗi chính sách khi triển khai đều có sự đồng thuận từ cơ sở.

Từ những chuyển biến bước đầu, thông tin cơ sở đang từng bước khẳng định vị trí trong hệ sinh thái truyền thông số, trở thành một trong những mắt xích quan trọng kết nối chính quyền với cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.